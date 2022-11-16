НАСА выслала на Луну самую мощную ракету в истории

Ракета Space Launch System (SLS) стартовала из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Самая мощная ракета в истории доставит капсулу Orion с манекенами в путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis 1.

Это первый шаг в программе по установлению постоянного присутствия человека на Луне. Ракета стартовала в 9:48 утра по московскому времени. Это начало 25-дневного путешествия.

"Мы движемся вместе на Луну и дальше", — сказал представитель НАСА, ведущий трансляцию.

Во время миссии космический корабль Orion, приводимый в движение сервисным модулем, предоставленным Европейским космическим агентством, пролетит 100 км от лунной поверхности и облетит ее, прежде чем вернуться на Землю и приземлиться 11 декабря в Тихом океане.

Ожидается, что во время миссии он преодолеет почти 2 миллиона километров — больше, чем любое другое транспортное средство, предназначенное для перевозки людей. Попутно он также оставит 10 спутников для изучения Луны и других небесных тел, расположенных недалеко от Земли. На борту Orion будет три манекена, которые помогут оценить безопасность миссии для людей.

В рамках следующей запланированной миссии Artemis II в 2024 году астронавты должны совершить аналогичный полет, а в 2025 году - высадиться на Луне. Через год должна быть завершена постоянная жилая космическая база на лунной орбите. Ожидается, что в долгосрочной перспективе дальнейшее присутствие людей на Луне поможет подготовиться к исследованию Марса.

В программе Artemis участвуют не только США, но и другие страны в рамках т.н. Артемидовы соглашения. Стороной соглашений также является Польша, которая имела свою долю в сотрудничестве между НАСА и Европейским космическим агентством в создании Ориона. Ожидается, что в будущем европейские астронавты полетят на Луну в рамках миссии.

Ракета SLS — самый мощный из когда-либо созданных космических аппаратов — имеет долгую историю отказов, поломок и задержек, а также подвергалась критике за высокую стоимость. На запущенный в 2011 году проект SLS было потрачено более 20 миллиардов долларов США, и ожидается, что каждый запуск одноразовой ракеты будет стоить более 4 миллиардов долларов США.

Запуск ракеты дважды отменяли в этом году из-за технических неполадок. Незадолго до третьего запуска ракета получила незначительные повреждения из-за урагана Николь, обрушившегося на Флориду, но НАСА решило, что это недостаточно серьезно, чтобы отложить полет ракеты.