ГПК Беларуси: Киев взорвал мосты, ведущие к Гомелю и Мозырю

Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси утверждает, что украинские войска взорвали почти все мосты, которые ведут к белорусским городам Мозырь и Гомель.

16 ноября белорусский Государственный пограничный комитет обнародовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что вооружённые силы Украины заминировали все приграничные территории возле погранпропусков в Беларусь, а также взорвали большинство мостов, которые ведут к Гомелю и Мозырю.

Примечательно, что ранее глава ГПК Беларуси Анатолий Лаппо заявил о готовности белорусских военных оперативно отвечать на любые провокации со стороны ВСУ на границе.