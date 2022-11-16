ГПК Беларуси: Киев взорвал мосты, ведущие к Гомелю и Мозырю
2022-11-16 14:01
Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси утверждает, что украинские войска взорвали почти все мосты, которые ведут к белорусским городам Мозырь и Гомель.
16 ноября белорусский Государственный пограничный комитет обнародовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что вооружённые силы Украины заминировали все приграничные территории возле погранпропусков в Беларусь, а также взорвали большинство мостов, которые ведут к Гомелю и Мозырю.
Примечательно, что ранее глава ГПК Беларуси Анатолий Лаппо заявил о готовности белорусских военных оперативно отвечать на любые провокации со стороны ВСУ на границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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