КГБ: есть угроза интервенции в Беларусь со стороны Балтии, Польши и Украины

Комитет госбезопасности Беларуси утверждает, что соседние государства могут осуществить вооружённое вторжение в белорусское государство.

16 ноября пресс-служба белорусского КГБ обнародовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что агенты ведомства зафиксировали растущую угрозу военной интервенции в Беларусь со стороны стран Прибалтики, а также Польши и Украины.

Вместе с тем пресс-служба белорусского Госпогранкомитета уведомляет, что украинские войска заминировали все приграничные территории рядом с Беларусью и взорвали подавляющее большинство мостов, которые ведут на территорию таких белорусских городов как Гомель и Мозырь.