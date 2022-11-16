КГБ: есть угроза интервенции в Беларусь со стороны Балтии, Польши и Украины
2022-11-16 14:04
Комитет госбезопасности Беларуси утверждает, что соседние государства могут осуществить вооружённое вторжение в белорусское государство.
16 ноября пресс-служба белорусского КГБ обнародовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что агенты ведомства зафиксировали растущую угрозу военной интервенции в Беларусь со стороны стран Прибалтики, а также Польши и Украины.
Вместе с тем пресс-служба белорусского Госпогранкомитета уведомляет, что украинские войска заминировали все приграничные территории рядом с Беларусью и взорвали подавляющее большинство мостов, которые ведут на территорию таких белорусских городов как Гомель и Мозырь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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