Дуда: падение ракеты в Польше не было намеренной атакой

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что падение ракеты на территории его государства не являлось целенаправленным ракетными ударом.

Днём среды президент Польши Анджей Дуда публично заявил, что исследовавшие место падения ракеты на польской территории эксперты не считают, что инцидент является намеренной атакой.

Вместе с тем Дуда отмечает, что польские специалисты уверены в том, что упавшая в Польше ракета принадлежит России, однако Москва не атаковала польские земли осознанно. Также Анджей Дуда выразил предположение, что падение ракеты в Польше может являться результатом работы средств противовоздушной обороны Украины.