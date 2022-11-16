Дуда: упавшая в Польше ракета принадлежит РФ, но могла быть запущена Киевом
2022-11-16 14:17
Польский президент Анджей Дуда утверждает, что упавшая на территории Польши ракета является российской, однако Россия могла её не запускать.
Днём среды польский президент Анджей Дуда публично заявил, что по предварительной оценке местных спецслужб, упавшая в Польше ракета принадлежит России, однако могла быть запущена украинскими, а не российскими войсками. Также Дуда выразил уверенность, что Россия не стала бы целенаправленно атаковать Польшу.
Примечательно, что ранее в тот же день французский президент Эммануэль Макрон высказал мнение, что на данный момент нельзя установить, кому принадлежит упавшая в Польше ракета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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