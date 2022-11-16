Россия выделит Беларуси кредит в 105 млрд российских рублей на импортозамещение
2022-11-16 14:21
Представители правительств РФ и Беларуси подписали соглашение о выделении Минску нового крупного кредита.
16 ноября журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" сообщили, что представители властей России и Беларуси подписали официальное соглашение, в рамках которого Москва выделяет Минску новый кредит на сумму в 105 миллиардов российских рублей на нужды, связанные с импортозамещением.
По данным "РИА Новости", в рамках выделения крупного кредита Беларуси Минск и Москва уже согласовали двенадцать совместных проектов, список которых будет расширен в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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