Россия выделит Беларуси кредит в 105 млрд российских рублей на импортозамещение

Представители правительств РФ и Беларуси подписали соглашение о выделении Минску нового крупного кредита.

16 ноября журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" сообщили, что представители властей России и Беларуси подписали официальное соглашение, в рамках которого Москва выделяет Минску новый кредит на сумму в 105 миллиардов российских рублей на нужды, связанные с импортозамещением.

По данным "РИА Новости", в рамках выделения крупного кредита Беларуси Минск и Москва уже согласовали двенадцать совместных проектов, список которых будет расширен в будущем.