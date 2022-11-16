КГБ Беларуси заявил об угрозе интервенции со стороны стран Балтии, Польши и Украины

В КГБ Беларуси заявили о нарастающей угрозе интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.

16 ноября первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Сергей Теребов в пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время наблюдает нарастающая угроза внешней интервенции со стороны ряда европейских соседей белорусского государства.

Теребов уточнил, что Литва, Латвия, Польша и Украина «не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя» Беларуси.