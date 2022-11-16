КГБ Беларуси заявил об угрозе интервенции со стороны стран Балтии, Польши и Украины
2022-11-16 14:23
В КГБ Беларуси заявили о нарастающей угрозе интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.
16 ноября первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Сергей Теребов в пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время наблюдает нарастающая угроза внешней интервенции со стороны ряда европейских соседей белорусского государства.
Теребов уточнил, что Литва, Латвия, Польша и Украина «не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя» Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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