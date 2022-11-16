CNN: Директор ЦРУ Уильям Бернс был в Киеве во время ракетного обстрела 15 ноября

Директор ЦРУ Уильям Бернс был в Киеве, когда Россия нанесла крупнейший ракетный удар по территории Украины, сообщает CNN.

Бернс отправился в Киев после встречи в Анкаре с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Киев 15 ноября для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также представителями украинской разведки. Бернс находился в посольстве США во время ракетного удара России.

Это был второй визит Уильяма Бернса в Украину за месяц. Во время первого, в октябре, глава ЦРУ заверил о поддержке, которую США окажут Украине в конфликте с Россией. Второй произошел 15 ноября, когда россияне нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины — Бернс в это время находился в посольстве США.

Согласно информации, предоставленной CNN , глава ЦРУ предупредил главу Службы внешней разведки России в понедельник во время встречи в Турции Сергея Нарышкина о возможных последствиях применения ядерного оружия в Украине. Бернс и другие официальные лица США публично заявили, что не видят доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу.

15 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине. Их целью была прежде всего энергетическая инфраструктура.