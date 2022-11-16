Лаппо: пограничники Польши специально проверяют машины не менее 20 минут

Глава ГПК Беларуси Анатолий Лаппо рассказал о задачах, которые поставили власти Польши перед сотрудниками пограничной службы страны.

16 ноября возглавляющий Государственный пограничный комитет Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что польские пограничники намеренно провоцируют напряжённую обстановку на белорусской границе, поскольку администрация Варшавы отдала им тайное поручение о проверке всех автомобилей длительностью не менее 20 минут.

По словам Лаппо, уже сейчас новая директива правительства Польши привела к тому, что на белорусско-польской границе скопилась очередь из 750 автомобилей.