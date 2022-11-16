Дуда: упавшая в Польше ракета с высокой вероятностью выпущена ПВО Украины
2022-11-16 14:31
Анджей Дуда заявил, что приземлившаяся на польской территории ракета почти наверняка была выпущена украинскими военными.
Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что упавшая в Польше ракета скорее всего выпущена из ЗРК С-300 советского производства, которая стоит на балансе вооружённых сил Украины и используется как средство противовоздушной обороны. По мнению Дуды, Россия не стала бы атаковать Польшу целенаправленно.
Также Анджей Дуда заявил, что произошедшее является единичным случаем и не должно привести к эскалации в регионе с вовлечением России и НАТО в полномасштабную войну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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