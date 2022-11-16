Моравецкий: после случая с ракетой нет смысла применять 4 статью устава НАТО
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что после инцидента с падением ракеты в Польше нет имеет смысла активировать четвёртую статью устава Североатлантического альянса.
В среду днём премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что администрация Варшавы не считает целесообразным активацию 4 статьи устава НАТО после падения ракеты на польских землях. Данная статья предполагает срочный созыв представителей Североатлантического альянса для консультации о дальнейших ответных мерах.
Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда считает, что упавшая на польской территории ракета является снарядом российского производства, но выпущена системой ПВО С-300, которая находится в распоряжении армии Украины и пыталась перехватить другую ракету РФ, что привело к несчастному случаю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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