Моравецкий: после случая с ракетой нет смысла применять 4 статью устава НАТО

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что после инцидента с падением ракеты в Польше нет имеет смысла активировать четвёртую статью устава Североатлантического альянса.

В среду днём премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что администрация Варшавы не считает целесообразным активацию 4 статьи устава НАТО после падения ракеты на польских землях. Данная статья предполагает срочный созыв представителей Североатлантического альянса для консультации о дальнейших ответных мерах.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда считает, что упавшая на польской территории ракета является снарядом российского производства, но выпущена системой ПВО С-300, которая находится в распоряжении армии Украины и пыталась перехватить другую ракету РФ, что привело к несчастному случаю.