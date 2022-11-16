Дуда заявил, что падение ракет не было нападением на территорию Польши

APS
2022-11-16 14:44

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракет в Пшеводуве не было преднамеренной атакой на страну.

16 ноября канцелярия президента Республики Польша в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что Анджей Дуда не считает падение двух ракет в селе Пшеводув нападением на государства.

Также польский лидер Дуда добавил, что в настоящее время у Варшавы нет доказательств причастности Москвы к данному инциденту и отметил, что попавшая по Польше ракета с высокой вероятностью была украинской.

Опубликовано: Диана Мудреченко