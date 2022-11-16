Тайна раскрыта: восьмимиллиардный житель Земли появился на свет в Армении

Этим человеком стала маленькая армянка Арпи. Она родилась в Мартунинском роддоме Гегаркуникской области.

Отец малышки работает за пределами Армении, а ее мама - домохозяйка, воспитывающая двух мальчиков. Теперь семейство пополнилось еще и маленькой сестренкой.

ЮНИСЕФ уже опубликовал и подтвердил информацию о рождении 8-миллиардной крохи в Армении.

Девочка родилась с весом 2900 г и ростом 49 см.

6-миллиардный человек был рожден в городе Сараево (Босния) в 1999 году, а 7-миллиардный - 31 октября 2011 года в Калининграде (Россия).

Миллиардный житель нашей планеты, по официальным данным, появился на свет в 1804 году.

Но поскольку в те времена не велся учет населения на Африканском континенте и в других государствах, будет верным предположить, что это произошло значительно раньше.