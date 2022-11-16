Столтенберг: НАТО не видит признаков планируемого нападения России на альянс
2022-11-16 15:01
Генсек НАТО Йенс Стотенберг исключил возможность попытки России напасть на альянс на фоне падения ракет в Польше.
16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём официальном пресс-релизе заявил об отсутствии подтверждения тому, что падение ракет в польском селе Пшеводуве было результатом преднамеренной атаки.
Столтенберг добавил, что в настоящее время блок НАТО не видит никаких признаков того, что России планирует совершить нападение на какую-либо из стран-участниц Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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