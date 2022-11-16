Столтенберг обвинил Россию в падении украинской ракеты на территории Польши
2022-11-16 15:12
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия виновна в том, что украинская ракета упала на польской территории.
16 ноября генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг публично признал, что вчерашний инцидент со взрывом в Польше связан с падением украинской ракеты, выпущенной системой противовоздушной обороны ВСУ. При этом Столтенберг считает, что Киев невиновен в том, что украинская ракета приземлилась в Польше.
По мнению Йенса Столтенберга, ответственность за происшествие полностью лежит на России, поскольку её армия начала спецоперацию в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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