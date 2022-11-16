Столтенберг обвинил Россию в падении украинской ракеты на территории Польши

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия виновна в том, что украинская ракета упала на польской территории.

16 ноября генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг публично признал, что вчерашний инцидент со взрывом в Польше связан с падением украинской ракеты, выпущенной системой противовоздушной обороны ВСУ. При этом Столтенберг считает, что Киев невиновен в том, что украинская ракета приземлилась в Польше.

По мнению Йенса Столтенберга, ответственность за происшествие полностью лежит на России, поскольку её армия начала спецоперацию в Украине.