Фигуристка Татьяна Тотьмянина возвращается в проект «Ледниковый период», несмотря на серьезное падение
В результате жесткого падения олимпийская чемпионка получила тяжелую травму колена.
Это произошло во время ее катания в паре с актером Иваном Колесниковым.
При выполнении поворота он упал на лед и задел колено фигуристки своим коньком.
Невзирая на невыносимую боль, Татьяна нашла в себе силы откатать номер до конца.
Со льда хореограф унес ее на руках, а вместо ожидания оценок за выступление спортсменка отправилась в машину скорой помощи.
После тщательного обследования в клинике Татьяна Тотьмянина решила вернуться на лед.
Сейчас она занимается раскаткой на льду, хотя все еще испытывает сильные боли в колене.
Вот что значит настоящий олимпийский характер!
Опубликовано: Наталья Павлова
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