Фигуристка Татьяна Тотьмянина возвращается в проект «Ледниковый период», несмотря на серьезное падение

В результате жесткого падения олимпийская чемпионка получила тяжелую травму колена.

Это произошло во время ее катания в паре с актером Иваном Колесниковым.

При выполнении поворота он упал на лед и задел колено фигуристки своим коньком.

Невзирая на невыносимую боль, Татьяна нашла в себе силы откатать номер до конца.

Со льда хореограф унес ее на руках, а вместо ожидания оценок за выступление спортсменка отправилась в машину скорой помощи.

После тщательного обследования в клинике Татьяна Тотьмянина решила вернуться на лед.

Сейчас она занимается раскаткой на льду, хотя все еще испытывает сильные боли в колене.

Вот что значит настоящий олимпийский характер!