Обновлённая карта России появилась в аэропорту Бали на саммите G20
2022-11-16 15:27
Правительство Индонезии разместило карту России с новыми регионами в аэропорту Бали.
Информационное агентство Sputnik уведомляет что в преддверии саммита Группы Двадцати в аэропорту индонезийского Бали появилась карта России, на которой в её состав включены новые российские регионы, а именно Херсонская и Запорожская области вместе с Донецкой и Луганской Народными республиками.
Известно, что на мероприятии выступил Владимир Зеленский, появившись перед участниками саммита в формате видеосвязи. Во время выступления Зеленский призывал G20 исключить Россию из состава организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
МО Беларуси: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики
Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области