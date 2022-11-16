Обновлённая карта России появилась в аэропорту Бали на саммите G20

Правительство Индонезии разместило карту России с новыми регионами в аэропорту Бали.

Информационное агентство Sputnik уведомляет что в преддверии саммита Группы Двадцати в аэропорту индонезийского Бали появилась карта России, на которой в её состав включены новые российские регионы, а именно Херсонская и Запорожская области вместе с Донецкой и Луганской Народными республиками.

Известно, что на мероприятии выступил Владимир Зеленский, появившись перед участниками саммита в формате видеосвязи. Во время выступления Зеленский призывал G20 исключить Россию из состава организации.