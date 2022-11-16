Пугачева состояла в отношениях с Галкиным, когда была в браке с Киркоровым

После признаний Аллы Пугачевой и Максима Галкина в день 21-ой одовщины знакомства в том, что отношения между ними завязались почти сразу, певицу заподозрили в предательстве ее экс-супруга Филиппа Киркорова.

Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в измене Филиппу Киркорову во времена, когда знаменитости были женаты.

Обвинения посыпались на голову певицы после того, как Пугачева и ее нынешний супруг Максим Галкин поздравили в соцсетях друг друга с 21-ой годовщиной со дня знакомства, отметив, что отношения между ними зародились почти сразу.

Подписчики знаменитой певицы недоумевают, ведь в 2001 году Алла Борисовна состояла в браке с Филиппом Киркоровым, и только через 4 года после этого развелась с ним.