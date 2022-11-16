Павел Прилучный и Зепюр Брутян скоро станут родителями

На премьере фильма «Слон», где супруги появились вместе, Зепюр позировала перед фотокамерами с округлившимся животом.

Хотя супруги не спешат афишировать эту новость, все присутствовавшие заметили небольшие изменения в фигуре красавицы Зепюр.

Конечно, можно было списать их на то, что девушка поправилась.

Но судя по интуитивным жестам, которые она делала, пытаясь прикрыть руками животик, все стало понятно.

Обычно так делают беременные женщины, которые ожидают потомство.

Между тем пара была совершенно счастлива и блистала улыбками перед фотографами.

Павел пришел на показ в классическом темном костюме, белой битловке и белых кроссовках, а его избранница блистала в полуоблегающем сером длинном платье с полупрозрачными рукавами и белых сапожках.