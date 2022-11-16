Замглавы Херсонской области Губарева арестована полицией

В Херсонской области полиция арестовала заместителя главы региона Губареву.

Российская полиция задержала заместителя главы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД, ее обвинили в экономическом преступлении.

"Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, сообщили правоохранительные органы", - говорится в сообщении.