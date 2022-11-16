Замглавы Херсонской области Губарева арестована полицией
2022-11-16 16:00
В Херсонской области полиция арестовала заместителя главы региона Губареву.
Российская полиция задержала заместителя главы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД, ее обвинили в экономическом преступлении.
"Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, сообщили правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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