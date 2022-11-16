Байден пришёл в восторг от мускулатуры российского репортёра «Первого канала»

Джо Байден побеседовал с журналистом российского "Первого канала" на саммите G20, оценив его физические данные.

16 ноября "Первый канал" опубликовал видеозапись, на которой президент США Джо Байден беседует с французским лидером Эммануэлем Макроном и их индонезийским коллегой Джоко Видодо. В какой-то момент Байден указал на репортёра "Первого канала" и завёл с ним дружескую беседу.

По словам Джо Байдена, у российского журналиста огромные бицепсы, которые больше, чем голова американского президента. Также Байден выразил надежду на то, что российский журналист с ним "на одной стороне".