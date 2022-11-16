Замглавы ВГА Херсона Губарева задержана по делу об экономическом преступлении
2022-11-16 16:05
Заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева была задержана российскими полицейскими.
16 ноября журналисты российских информагентств ТАСС и Russia Today сообщили, что вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева была задержана сотрудниками МВД России в связи с делом о совершении экономического преступления. К текущему моменту неизвестно, является ли Губарева свидетелем или подозреваемым.
Накануне муж Екатерины Губаревой заявил, что его супруга пропала ещё вчера вечером и не выходит на связь. В последний раз её видели возле здания администрации Геническа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Сийярто: поставки нефти из Украины в Венгрию по «Дружбе» возобновились
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории
Баста снял новый клип на песню Вечно молодой из фильма Брат-2
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне