Замглавы ВГА Херсона Губарева задержана по делу об экономическом преступлении

Заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева была задержана российскими полицейскими.

16 ноября журналисты российских информагентств ТАСС и Russia Today сообщили, что вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева была задержана сотрудниками МВД России в связи с делом о совершении экономического преступления. К текущему моменту неизвестно, является ли Губарева свидетелем или подозреваемым.

Накануне муж Екатерины Губаревой заявил, что его супруга пропала ещё вчера вечером и не выходит на связь. В последний раз её видели возле здания администрации Геническа.