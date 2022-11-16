Малькевич: власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу в Херсоне

Советник временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Александр Малькевич рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне, которую скрывает Киев.

Вечером 16 ноября советник ВРИО главы военно-гражданской администрации Херсонской области Александр Малькевич публично заявил, что после вывода российских военных из Херсона и захода ВСУ в город в населённом пункте началась гуманитарная катастрофа, которая тщательно скрывается представителями киевского режима.

По словам Малькевича, с захватом Херсона украинскими войсками в городе перестало хватать питьевой воды, из-за чего местное население вынуждено набирать воду в реке Днепр.