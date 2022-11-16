Худяков встал на защиту Харатьяна из-за хейта, обрушившегося на голову артиста из-за дочери, живущей в Швеции
2022-11-16 16:26
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков напомнил соотечественникам, что актер Дмитрий Харатьян - патриот, что не раз доказывал делами. А нападки соотечественников на артиста из-за дочери, долгое время проживающей в Швеции, политик считает необоснованными.
Политик Роман Худяков заступился в Телеграм-канале за отечественного актера Дмитрия Харатьяна, на которого набросились соотечественники из-за его живущей в Швеции дочки Александры.
Худяков называет Харатьяна патриотом своей родины, что он неоднократно доказывал в деле.
Экс-депутат Госдумы недоумевает, почему жители России вдруг вспомнили о его дочери, давно проживающей в Швеции и являющейся гражданкой ЕС.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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