Худяков встал на защиту Харатьяна из-за хейта, обрушившегося на голову артиста из-за дочери, живущей в Швеции

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков напомнил соотечественникам, что актер Дмитрий Харатьян - патриот, что не раз доказывал делами. А нападки соотечественников на артиста из-за дочери, долгое время проживающей в Швеции, политик считает необоснованными.

Политик Роман Худяков заступился в Телеграм-канале за отечественного актера Дмитрия Харатьяна, на которого набросились соотечественники из-за его живущей в Швеции дочки Александры.

Худяков называет Харатьяна патриотом своей родины, что он неоднократно доказывал в деле.

Экс-депутат Госдумы недоумевает, почему жители России вдруг вспомнили о его дочери, давно проживающей в Швеции и являющейся гражданкой ЕС.