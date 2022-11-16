Год Водяного Кролика: чего ожидать и как правильно встречать
Следующий Новый год пройдет под знаком домашнего животного - Кролика или Кота. Значит, и отмечать праздник в этот раз нужно по-домашнему, в теплой семейной атмосфере, без лишней суеты.
Пригласить нужно самых близких людей - родственников и лучших друзей. Но сначала - подготовить дом к празднику.
Чем украсить
Никаких агрессивных красок быть не должно, красный и все яркие оттенки подождут до лучших времен. Звериные принты (леопард, тигр, зебра) - тоже не самый лучший выбор.
Предпочтение стоит отдать спокойным светлым цветам, зеленым и другим натуральным оттенкам. Украшения делаются в виде цветов (гирлянды, игрушки, наклейки на окна, свежие букеты).
Главное - чтобы было уютно и по-домашнему.
Главная персона года
Это Кролик или Кот. На праздничном столе или где-нибудь в доме нужно поставить фигурку одного из животных (или обоих).
Для ожидающих финансового благополучия пригодится позолоченная статуэтка. Людям, которым не хватает усидчивости и терпения, нужно выбрать кролика, стоящего на задних лапках.
Тем, кто ждет удачу, нужно приобрести кролика, который держит в лапах морковь.
Наряды на год Водяного Кролика или Кота
Особых ограничений в выборе одежды нет. Так как Кролик именно Водяной, хорошо подойдут переливающиеся украшения.
Актуальны в этом году классические черно-белые наряды, а также серые цвета в одежде. Удачу принесет сочетание в праздничном гардероб сразу трех цветов.
Кричащие, излишне яркие, сложные и громоздкие наряды лучше заменить элегантной простой одеждой из натуральных тканей.
Праздничное меню
Выбрать блюда нужно в соответствии с предпочтениями главных фигур года - Кролика и Кота.
Отлично подойдут кулинарные изыски на тему рыбы, неплохой выбор - бутерброды с лососем или семгой. Хорошо дополнят меню блюда из курицы, свинины.
Обязательно на столе должны быть зелень, свежие овощи, различные морковные и капустные салаты. Нельзя лакомиться в этом году крольчатиной!
В сервировке стола присутствуют золотые и белоснежные аксессуары, свечи.
Каким будет предстоящий год
Стабильным, без финансовых кризисов и сильных потрясений. Нужно отказаться от спешки и суеты.
В этом году не нужно выбиваться из колеи, а спокойно отдаться обыденным повседневным, пусть даже немного рутинным делам.
Самое время создавать семью и укреплять уже существующие отношения. Не следует затевать в год Кролика масштабные и грандиозные проекты.
Больше внимания стоит уделить своим домашним, близким и друзьям.
Опубликовано: Храмова Оксана
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