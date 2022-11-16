Год Водяного Кролика: чего ожидать и как правильно встречать

Следующий Новый год пройдет под знаком домашнего животного - Кролика или Кота. Значит, и отмечать праздник в этот раз нужно по-домашнему, в теплой семейной атмосфере, без лишней суеты.

Пригласить нужно самых близких людей - родственников и лучших друзей. Но сначала - подготовить дом к празднику.

Чем украсить

Никаких агрессивных красок быть не должно, красный и все яркие оттенки подождут до лучших времен. Звериные принты (леопард, тигр, зебра) - тоже не самый лучший выбор.

Предпочтение стоит отдать спокойным светлым цветам, зеленым и другим натуральным оттенкам. Украшения делаются в виде цветов (гирлянды, игрушки, наклейки на окна, свежие букеты).

Главное - чтобы было уютно и по-домашнему.

Главная персона года

Это Кролик или Кот. На праздничном столе или где-нибудь в доме нужно поставить фигурку одного из животных (или обоих).

Для ожидающих финансового благополучия пригодится позолоченная статуэтка. Людям, которым не хватает усидчивости и терпения, нужно выбрать кролика, стоящего на задних лапках.

Тем, кто ждет удачу, нужно приобрести кролика, который держит в лапах морковь.

Наряды на год Водяного Кролика или Кота

Особых ограничений в выборе одежды нет. Так как Кролик именно Водяной, хорошо подойдут переливающиеся украшения.

Актуальны в этом году классические черно-белые наряды, а также серые цвета в одежде. Удачу принесет сочетание в праздничном гардероб сразу трех цветов.

Кричащие, излишне яркие, сложные и громоздкие наряды лучше заменить элегантной простой одеждой из натуральных тканей.

Праздничное меню

Выбрать блюда нужно в соответствии с предпочтениями главных фигур года - Кролика и Кота.

Отлично подойдут кулинарные изыски на тему рыбы, неплохой выбор - бутерброды с лососем или семгой. Хорошо дополнят меню блюда из курицы, свинины.

Обязательно на столе должны быть зелень, свежие овощи, различные морковные и капустные салаты. Нельзя лакомиться в этом году крольчатиной!

В сервировке стола присутствуют золотые и белоснежные аксессуары, свечи.

Каким будет предстоящий год

Стабильным, без финансовых кризисов и сильных потрясений. Нужно отказаться от спешки и суеты.

В этом году не нужно выбиваться из колеи, а спокойно отдаться обыденным повседневным, пусть даже немного рутинным делам.

Самое время создавать семью и укреплять уже существующие отношения. Не следует затевать в год Кролика масштабные и грандиозные проекты.

Больше внимания стоит уделить своим домашним, близким и друзьям.