Козицкий: восстановление энергообъектов во Львовской области займёт до года
2022-11-16 16:34
Главо Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что полное восстановление энергообъектов во Львове и области займёт до года.
16 ноября глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в пресс-релизе заявил, что в настоящее время на 95% территории Львовщины налажена временная схема энергоснабжения, отметив, что лишь 30% абонентов области могут одновременно пользоваться могут одновременно пользоваться электричеством.
Козицкий также сообщил, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры Львовской области после вчерашних «прилётов» потребуется от восьми до двенадцати месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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