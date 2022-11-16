Козицкий: восстановление энергообъектов во Львовской области займёт до года

Главо Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что полное восстановление энергообъектов во Львове и области займёт до года.

16 ноября глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в пресс-релизе заявил, что в настоящее время на 95% территории Львовщины налажена временная схема энергоснабжения, отметив, что лишь 30% абонентов области могут одновременно пользоваться могут одновременно пользоваться электричеством.

Козицкий также сообщил, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры Львовской области после вчерашних «прилётов» потребуется от восьми до двенадцати месяцев.