Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
2022-11-16 16:52
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который нарушил государственную границу Беларуси.
Вечером 16 ноября пресс-служба Погранкомитета Республики Беларусь сообщила, что войска пограничной службы страны вынужденно сбили беспилотник, который нарушил белорусскую государственную границу, прилетев с территории Украины. По предварительной оценке, сбитый дрон стоял на балансе ВСУ.
Примечательно, что ранее в тот же день белорусское КГБ обнародовало пресс-релиз, в котором заявило о риске военной интервенции в Беларусь со стороны Украины, Польши и балтийских государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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