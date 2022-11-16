Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который нарушил государственную границу Беларуси.

Вечером 16 ноября пресс-служба Погранкомитета Республики Беларусь сообщила, что войска пограничной службы страны вынужденно сбили беспилотник, который нарушил белорусскую государственную границу, прилетев с территории Украины. По предварительной оценке, сбитый дрон стоял на балансе ВСУ.

Примечательно, что ранее в тот же день белорусское КГБ обнародовало пресс-релиз, в котором заявило о риске военной интервенции в Беларусь со стороны Украины, Польши и балтийских государств.