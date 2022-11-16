Принц Гарри и Меган Маркл поскандалили в калифорнийском ресторане
Супруги выясняли отношения прямо на публике, что еще раз подтверждает новость об их разводе.
Множество людей стали очевидцами публичного скандала супругов в ресторане Ojai.
Герцоги Сассекские, никого вокруг не замечая, кричали друг на друга.
Незадолго до этого пара приехала в ресторан и устроилась за столиком в дальнем углу зала. Сначала они спокойно беседовали, но вдруг начали яростно выяснять отношения.
Расслышать предмет их ссоры посетители не смогли, но вот крик и отчаянную жестикуляцию руками при выяснении отношений заметили все.
Пока супруги никак не подтверждают, но и не опровергают слухи о своем разводе.
Ходят слухи, что принц Гарри съехал от супруги, а Меган тем временем ищет адвоката по бракоразводным процессам.
Опубликовано: Наталья Павлова
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