Принц Гарри и Меган Маркл поскандалили в калифорнийском ресторане

Супруги выясняли отношения прямо на публике, что еще раз подтверждает новость об их разводе.

Множество людей стали очевидцами публичного скандала супругов в ресторане Ojai.

Герцоги Сассекские, никого вокруг не замечая, кричали друг на друга.

Незадолго до этого пара приехала в ресторан и устроилась за столиком в дальнем углу зала. Сначала они спокойно беседовали, но вдруг начали яростно выяснять отношения.

Расслышать предмет их ссоры посетители не смогли, но вот крик и отчаянную жестикуляцию руками при выяснении отношений заметили все.

Пока супруги никак не подтверждают, но и не опровергают слухи о своем разводе.

Ходят слухи, что принц Гарри съехал от супруги, а Меган тем временем ищет адвоката по бракоразводным процессам.