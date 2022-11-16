Сийярто: поставки нефти из Украины в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о возобновлении прокачки российской нефти в Венгрию через Украину.

Вечером 16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что поставки нефти из России через территорию Украины в Будапешт по трубопроводу "Дружба" были восстановлены сегодня.

Днём ранее Сийярто сообщил, что на территории Украины была повреждена трансформаторная станция, из-за чего Венгрия прекратила получать российскую нефть по "Дружбе". В тот же день Петер Сийярто выразил уверенность, что неполадки, связанные с работой нефтепровода "Дружба", будут оперативно устранены.