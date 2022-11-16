Госпогранкомитет Беларуси сообщил об очередном сбитом беспилотнике на границе с Украиной

В Госпогранкомитет Беларуси заявили, что пинские пограничники сбили ещё один беспилотники на границе с Украиной.

В среду вечером, 16 ноября 2022 года, пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь сообщила о том, что пинские пограничники в Кобринском районе успешно сбили очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся с украинской стороны на территорию белорусского государства.

Отмечается, что осуществляющий разведку дрон ВСУ был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова в 100 метрах от белорусско-украинской границы в Брестской области, в то время как предыдущий подобный случай произошёл две недели назад в Гомельской области.