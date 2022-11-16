Си Цзиньпин раскритиковал премьера Канады Трюдо на глазах журналистов
Глава Китая Си Цзиньпин подверг жёсткой критике канадского премьер-министра Джастина Трюдо на саммите G20.
16 ноября зарубежные СМИ распространили видеозапись, на которой показан фрагмент общения Си Цзиньпина с Джастином Трюдо, в ходе которого китайский лидер обвинил канадского коллегу в том, что содержание их прошлых переговоров было предано огласке и растиражировано журналистами. По мнению Си Цзиньпина, такое поведение является недопустимым.
Трюдо попытался оправдаться, заверив, что Канада и Китай продолжат тесное и доверительное сотрудничество, однако Си Цзиньпин рекомендовал ему сначала создать необходимые для этого условия, после чего ушёл не попрощавшись.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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