Си Цзиньпин раскритиковал премьера Канады Трюдо на глазах журналистов

Глава Китая Си Цзиньпин подверг жёсткой критике канадского премьер-министра Джастина Трюдо на саммите G20.

16 ноября зарубежные СМИ распространили видеозапись, на которой показан фрагмент общения Си Цзиньпина с Джастином Трюдо, в ходе которого китайский лидер обвинил канадского коллегу в том, что содержание их прошлых переговоров было предано огласке и растиражировано журналистами. По мнению Си Цзиньпина, такое поведение является недопустимым.

Трюдо попытался оправдаться, заверив, что Канада и Китай продолжат тесное и доверительное сотрудничество, однако Си Цзиньпин рекомендовал ему сначала создать необходимые для этого условия, после чего ушёл не попрощавшись.