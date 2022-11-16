CNN: Киев признал применение ПВО рядом с местом падения ракеты в Польше
2022-11-16 18:16
Телеканал CNN утверждает, что в Украине признали использование собственных систем противовоздушной обороны недалеко от места падения ракеты на польской территории.
16 ноября американский телеканал CNN обнародовал информацию о том, что администрация Киеву подтвердила в беседе с представителями Пентагона факт использования украинских систем противовоздушной обороны для перехвата российской ракеты рядом с местом, в котором снаряд упал на территории Польши.
По данным CNN, также в Киеве признаются, что время использования украинской системы ПВО совпадает с тем, в которое произошёл польский инцидент с падением ракеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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