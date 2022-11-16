Сын Трампа предложил прекратить помощь Киеву из-за падения ракеты в Польше
2022-11-16 19:14
Сын Дональда Трампа уверен, что Запад должен прекратить оказывать помощь Украине из-за падения ракеты на польской территории.
Вечером 16 ноября сын экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, Дональд Трамп младший, опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что страны НАТО, Европейского союза и коллективного Запада должны незамедлительно прекратить поставки оружия и финансов Украине.
По мнению Трампа младшего, поводом для прекращения помощи Украине является доказанность факта падения украинской ракеты на территории Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Восстановление энергообъектов Львовской области займет год, без света 700 тыс человек
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории
CNN: Киев признал применение ПВО рядом с местом падения ракеты в Польше
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне