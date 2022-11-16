Суд занял сторону Даны Борисовой по делу об алиментах от бывшего мужа

Теперь он должен выплачивать на содержание ребенка по 60 тысяч рублей каждый месяц. Ранее эта сумма была равна 15 тысячам рублей.

Дана Борисова выиграла суд у экс-мужа Максима Аксенова. Как уточняет Telegram-канал «Звездная пыль», речь идет об увеличении размера алиментов на их общую дочь Полину.

Отныне папа должен выплачивать на содержание ребенка по 60 тысяч рублей каждый месяц. Ранее эта сумма была равна 15 тысячам рублей.

Борисова заявила, что считает этот случай «беспрецедентным».

«Подобные дела не выигрываются из-за того, что у папаши фиксированная ставка: зарплата в 20 тысяч рублей. Это не первый суд по алиментам, и он всегда ее предоставляет», — поделилась Борисова.

Ранее телеведущая раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова за «вседозволенность».