Эксперты объяснили, почему иногда после чашки кофе клонит ко сну

Причины могут крыться в переутомлении, плохом качестве напитка, излишках сахара и сладких добавок или просто в больших объемах кофе.

Собственно, кофе все знают как напиток, который должен бодрить. Но бывает, что после чашки кофе вдруг появляется чувство усталости и желание поспать. Почему так?

Одна из причин такой реакции организма - недостаток сил. Вопреки расхожему мнению, энергию кофеин не даёт, он лишь блокирует гормон усталости. И если человек уже уставший, после чашки кофе сил не прибавится, а вот молекулы усталости - продолжат накапливаться.

Вторая причина обратного эффекта - сахар и сладкие добавки. Когда организм получает много сахара, сначала происходит резкий скачок энергии, а потом следует спад. В сутки взрослому человеку рекомендуется употреблять не больше 4 чайных ложек сахара.

Кофе плохого качества тоже не лучшим образом влияет на организм. Из-за выделяемых плесенью токсинов могут появиться усталость и головокружение. Различить токсины в напитке можно по странному запаху и сильному горькому вкусу.

Кофеин ускоряет обмен веществ, и дает мочегонный эффект, потому при физических нагрузках довольно сильно может ощущаться нехватка воды. К примеру, если кто-то любит кофе во время занятий спортом, нужно не забывать и о воде.

Избыток кофе тоже не лучшим образом сказывается на человеке. Возникает тревожность, и она может быть причиной сонливости и переутомления. В сутки нужно потреблять не более 400 мг кофеина.