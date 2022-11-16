Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить РФ из G20

Украинская Верховная рада издала постановление, в котором требует исключения России из "Большой двадцатки".

16 ноября народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что сегодняшним вечером представители украинского парламента приняли постановление, согласно которому Киев призывает лидеров стран Группы двадцати исключить Россию из своих рядов.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в формате видеосвязи, где постоянно называл организацию "G19", намекая на необходимость исключения России из неё. Также Зеленский возложил ответственность за причинение ущерба украинскому государству на Москву, затребовав от Кремля репарации.