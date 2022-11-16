Экс-депутат Госдумы объяснил, что привело Киркорова к «безумному поведению»

Роман Худяков считает, что Филиппа Бедросовича испортили большие гонорары, и призвал ввести для артистов ставки, как во времена СССР.

Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков подверг критике Филиппа Киркорова за его высокие гонорары. Политик в своем Telegram-канале предположил, что именно огромные суммы и привели поп-короля к «безумному поведению», сообщает Рамблер.

Худяков признался, что в курсе «актерских запросов из национальной ассоциации организаторов» новогодних корпоративов. Филипп Бедросович, соглано им, просит за выступление на подобном мероприятии 18 миллионов рублей, он уже «зарезервирован на несколько».

«Потом мы удивляемся: откуда берется безумное поведение? "Розовые кофточки", нападения на женщин, скандал?!" — политик напомнил, что в Дубае певца не хотели пускать в бутик PRADA. "Такие деньги разлагают артистов», — подчеркнул экс-депутат.

Худяков заявил, что нужно «возродить строжайший "Москонцерт", а также ставку за концерты», как во времена СССР. Тем самым будет «отринута капмодель», при которой звезды на сцене являются чем-то «запредельно ценным». По мнению Худякова, деньги в России сейчас нужно тратить не на корпоративы и звезд, а на «другом направлении».

«Нас хотят уничтожить, втравив на братской Украине в конфликт и превратив ее в проект "АнтиРоссия". Запад пересылает миллиарды долларов, везет тяжелые вооружения, нанимает наемников», — пояснил он.

Политик предложил проверять всех, кто «уже внес аванс» за концерты звезд у себя на корпоративе.

«Откуда такие деньги?! Большой бизнес?! Почему же он не занимается помощью фронту? Почему не дает деньги на соцпроекты? Не перечисляет на благотворительность? Гуляет, когда в России люди в сильнейшем стрессе, напряжении? Устроили пир во время чумы», — возмутился Худяков.