В Сети распространяются слухи, что на самом деле найденная по ДНК сестра Натальи Водяновой - ее дочь

Вчера общественность была шокирована воссоединением супермодели с младшей сестрой, а сегодня появились новые версии семейной тайны Водяновой.

Наталья Водянова в интервью американскому Vogue рассказала о чудесном обретении родной сестры через 22 года вынужденной разлуки.

Супермодель призналась, что на самом деле у нее не две сестры, а три. Кроме нее, Оксаны и Кристины, их мама Лариса родила еще и четвертую дочку - Машу. Однако малютку отдали на усыновление, потому что отец не помогал и было трудно с деньгами.

Так Маша попала в семью из Северной Королины в США, где девочке дали другое имя — Дженнифер. Сестры нашли друг друга с помощью ДНК и специальной базы данных, сообщает СтарХит.

История потрясла людей в разных странах. Но нашлись те, кто предположил: что-то здесь не так. И на самом деле Дженифер не сестра Водяновой, а ... дочь.

Аргументируют такую версию тем, что будущей звезде подиума на момент рождения ребенка было 18 лет. Публика решила, что только что круто начавшаяся карьера модели из-за материнства могла разрушиться, потому она и отказалась от ребенка.

В этом уверена и автор YouTube-канала Diana Spletni Live. Она написала, что «прошлась по датам, и поняла: в этой истории что-то нечисто». «Я уверена, что на самом деле это ее дочь. Если посмотрите внимательно, увидите — Дженнифер совсем не похожа на сестер».

Пользователи Интернета согласились с такой точкой зрения. «Сама родила, сама отдала». «Она вполне может быть дочерью Натальи, и та отдала ее, чтобы карьере не мешала», — пишут они.