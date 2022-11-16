Дональд Трамп-младший призвал прекратить военную помощь Украине из-за инцидента с ракетами в Польше
2022-11-16 20:40
Сын бывшего президента США Дональд Трам-младший призвал прекратить поставки вооружений на Украину после падения ракет в Польше.
В своем Twitter он написал, что украинская ракета поразила Польшу – союзника США по НАТО.
По мнению Дональда Трампа-младшего, это повод прекратить тратить миллиарды на вооружение украинских военных.
Ранее сообщалось, что ракеты, упавшие в Польше и убившие двух человек, предположительно были выпущены ПВО Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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