Дональд Трамп-младший призвал прекратить военную помощь Украине из-за инцидента с ракетами в Польше

Сын бывшего президента США Дональд Трам-младший призвал прекратить поставки вооружений на Украину после падения ракет в Польше.

В своем Twitter он написал, что украинская ракета поразила Польшу – союзника США по НАТО.

По мнению Дональда Трампа-младшего, это повод прекратить тратить миллиарды на вооружение украинских военных.

Ранее сообщалось, что ракеты, упавшие в Польше и убившие двух человек, предположительно были выпущены ПВО Украины.