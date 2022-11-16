Белый дом: США считают Россию виновной в падении ракеты в Польше
2022-11-16 20:40
В Белом доме утверждают, что Вашингтон считает Россию виноватой в падении ракеты на территории Польши.
В среду пресс-служба Белого дома сообщила, что правительство Соединённых Штатов и Пентагон считают Россию виновной в падении ракеты на польской территории вне зависимости от итогов начатого расследования. Примечательно, что ранее Джо Байден заявил, что в Польше упала украинская ракета. Аналогичное мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Вместе с тем Столтенберг и Байден уверены, что падение ракеты в Польше спровоцировано боевыми действиями на территории Украины, которые были начаты Россией в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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