США заявили об ответственности России за падение ракет в Польше, независимо от результатов расследования

Белый дом опубликовал заявление о том, что ответственность за падение ракет в Польше несет Россия, вне зависимости от результатов расследования.

В Администрации президента США уточнили, что пока нет доказательств, опровергающих принадлежность упавших ракет Украине.

Ранее МИД РФ призвал Польшу прекратить антироссийские спекуляции, связанные с падением ракет в Польше.

Владимир Зеленский заявил, что упавшие ракеты не были украинскими.