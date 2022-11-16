США заявили об ответственности России за падение ракет в Польше, независимо от результатов расследования
2022-11-16 20:54
Белый дом опубликовал заявление о том, что ответственность за падение ракет в Польше несет Россия, вне зависимости от результатов расследования.
В Администрации президента США уточнили, что пока нет доказательств, опровергающих принадлежность упавших ракет Украине.
Ранее МИД РФ призвал Польшу прекратить антироссийские спекуляции, связанные с падением ракет в Польше.
Владимир Зеленский заявил, что упавшие ракеты не были украинскими.
Опубликовано: Светлана Репина
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