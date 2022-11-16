Уотсон: США возлагают на Россию ответственность за падение ракеты в Польше

В Белом доме утверждают, что США считают Россию ответственной за падение ракеты на польской территории, которое произошло днём ранее.

Вечером среды сотрудник отдела Белого дома по национальной безопасности Соединённых Штатов Эдриенн Уотсон сообщил, что администрация Вашингтона возлагает на Россию полную ответственность за падение боеприпаса на польской территории, случившееся 15 ноября. По данным Уотсона, расследование ещё не завершено, однако вне зависимости от его итогов Вашингтон считает Россию виновной.

Также Эдриенн Уотсон отметил, что даже если упавшая в Польше ракета была украинской, то в инциденте всё равно виновата Москва, поскольку системы ПВО пытались сбить российскую ракету, которая атаковала территорию Украины.