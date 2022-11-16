Эти привычки нужно развить всем желающим сбросить вес

Простые действия, которые надо делать каждый день, чтобы прийти к желаемому результату. Необязательно мучить себя долгими тренировками и голодными диетами.

Снижению веса препятствуют разные факторы:

нет возможности организовать здоровое питание;

дефицит свободного времени;

вредные продукты в рационе;

низкая физическая активность.

А также потратить время и силы на себя мешают семейные заботы, загруженность на работе, общественная жизнь.

Если нет возможности уделить себе достаточно внимания, то можно попробовать развить эти простые привычки. Они помогут держать весь под контролем.

Вода

Чистую воду надо пить каждый день обязательно, и в больших объемах. Для поддержания стабильного веса понадобится от 2 л в сутки.

Движение

Любая двигательная активность - это ускорение обмена веществ и энергетическая зарядка.

Нужно везде и всюду находить возможность для физических нагрузок: по лестнице вместо лифта, пешком вместо метро и автобуса.

Очень полезны для похудения силовые нагрузки. После тренировки тело даже в состоянии покоя продолжает сжигать калории, при этом заметно ускоряется метаболизм.

Выделить хоть полчаса в день на такие упражнения под силу каждому.

Домашняя еда

Отказ от фастфудов, предпочтение еде, приготовленной дома своими руками из натуральных продуктов. Можно самому регулировать свой рацион, выбирая меню с обилием овощей и фруктов.

Опять же дома можно самостоятельно подбирать размер порции.

Режим и нормы питания

Нужно кушать часто и понемногу, каждые 3-4 часа. Тогда не будет перееданий. Важно полноценно завтракать, выбирая здоровые питательные продукты.

Люди, которые нормально завтракают, потом в течение дня поглощают меньше калорий и держат под контролем свой вес, реже употребляют вредные продукты.

Порции должны быть маленькими, предпочтение надо отдать цельным продуктам. В рацион нужно включать много растительной пищи.