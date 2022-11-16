СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова

СБУ включила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в базу объявленных в розыск лиц.

В среду, 16 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на базу данных Службы безопасности Украины, сообщило о том, что Рамзан Кадыров объявлен в розыск украинскими спецслужбами.

Ранее, СБУ обвиняла главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в якобы «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».