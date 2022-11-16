СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
2022-11-16 21:17
СБУ включила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в базу объявленных в розыск лиц.
В среду, 16 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на базу данных Службы безопасности Украины, сообщило о том, что Рамзан Кадыров объявлен в розыск украинскими спецслужбами.
Ранее, СБУ обвиняла главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в якобы «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Зеленский объяснил, почему отказался от глобальной эвакуации людей из городов
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории
Конгрессвумен Грин обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Польши
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне