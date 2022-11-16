СБУ объявила в розыск главу Чеченской республики Кадырова
2022-11-16 21:45
Украинская служба безопасности объявила в розыск лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова вечером 16 ноября.
В среду официальный сайт Министерства внутренних дел Украины опубликовал информацию, согласно которой глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен в розыск агентами СБУ. По данным украинского МВД, Кадыров разыскивается Службой безопасности Украины как лицо, которое якобы скрывается от следственных органов.
Примечательно, что ранее в тот же день Рамзан Кадыров сообщил о том, что исполняющий обязанного главы ЛНР Леонид Пасечник наградил государственными орденами бойцов и командование чеченского отряда спецназа "Ахмат".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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