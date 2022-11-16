Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПК России

16 ноября администрация Международного паралимпийского комитета временно прекратило членство российского Паралимпийского комитета в организации.

Вечером среды пресс-служба Международного паралимпийского комитета обнародовала информацию о том, что Паралимпийский комитет России больше не является участником данной организации. При этом в Международном паралимпийском комитете отметили, что Россия отстранена от участия в данном ведомстве на временной основе.

Примечательно, что представители Международного паралимпийского комитета отказались огласить причины, по которым членство Москвы в организации было приостановлено.