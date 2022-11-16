Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПК России
2022-11-16 21:48
16 ноября администрация Международного паралимпийского комитета временно прекратило членство российского Паралимпийского комитета в организации.
Вечером среды пресс-служба Международного паралимпийского комитета обнародовала информацию о том, что Паралимпийский комитет России больше не является участником данной организации. При этом в Международном паралимпийском комитете отметили, что Россия отстранена от участия в данном ведомстве на временной основе.
Примечательно, что представители Международного паралимпийского комитета отказались огласить причины, по которым членство Москвы в организации было приостановлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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