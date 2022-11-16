Моравецкий: Польша готовилась к падению ракет на ее территорию
2022-11-16 21:54
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готовилась тому, что на ее территорию могут упасть ракеты.
По его словам, в данной ситуации не было ничего непредвиденного, поскольку в Польше знали, что риск таких событий растет.
Моравецкий отметил, что несколько недель назад был проведен подробный анализ возможных сценариев.
В настоящее время нет точной информации о том, кем были выпущены ракеты, упавшие на территории Польши.
Опубликовано: Светлана Репина
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