Моравецкий: Польша готовилась к падению ракет на ее территорию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готовилась тому, что на ее территорию могут упасть ракеты.

По его словам, в данной ситуации не было ничего непредвиденного, поскольку в Польше знали, что риск таких событий растет.

Моравецкий отметил, что несколько недель назад был проведен подробный анализ возможных сценариев.

В настоящее время нет точной информации о том, кем были выпущены ракеты, упавшие на территории Польши.