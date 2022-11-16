WSJ: В НАТО считают, что в Польше упала российская ракета украинских ПВО

APS
2022-11-16 22:08

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что в НАТО не видят доказательств преднамеренного запуска российской ракеты по Польше.

Чиновники Альянса полагают, что на польской территории упали ракеты российского производства, выпущенные украинскими ПВО.

Ранее МИД Польши сообщили, что упавшие ракеты были выпущены в России.

Президент страны Анджей Дуда заявил, что не располагает точной информацией о принадлежности ракет.

Опубликовано: Светлана Репина