Богомаз: два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области
2022-11-16 22:30
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что два человека пострадали при подрыве мины в окрестностях села Азаровка.
В среду ночью, 16 ноября 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что два человека, ехавших на машине, пострадали при подрыве мины в Стародубском муниципальном округе в 3 километрах от российско-украинской границы.
Богомаз добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших при взрыве мины доставят в районное учреждение здравоохранение, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Богомаз: два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области
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