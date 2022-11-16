Богомаз: два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что два человека пострадали при подрыве мины в окрестностях села Азаровка.

В среду ночью, 16 ноября 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что два человека, ехавших на машине, пострадали при подрыве мины в Стародубском муниципальном округе в 3 километрах от российско-украинской границы.

Богомаз добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших при взрыве мины доставят в районное учреждение здравоохранение, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.