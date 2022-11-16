Принц Гарри и его жена Меган Маркл не поздравили с днем рождения короля Карла III

Монарх также не получил публичных поздравлений от своих братьев, принцев Эдварда и Эндрю, и сестры - принцессы Анны.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - единственные ближайшие родственники, публично поздравившие короля Британии Карла III с днем рождения, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mirror.

Принц с принцессой Уэльской выложили фото монарха в своем Twitter-аккаунте, сопроводив снимок подписью: «Поздравляем Его Величество Короля с днем рождения!».

А вот принц Гарри и Меган Маркл короля на поздравили. Пара не ведет общих страниц в соцсетях, но регулярно выкладывает новости из своей жизни на официальном сайте. В последний раз она обновлялась в воскресенье, 13 ноября, а 74-й день рождения Карла III пришелся на следующий день.

Карл также не получил публичных поздравлений от своих братьев - принцев Эдварда и Эндрю, и сестры - принцессы Анны. У них тоже нет аккаунтов в социальных сетях. Не поздравили дядю официально и племянницы монарха - принцессы Евгения и Беатриса.

Карл III впервые отметил свой день рождения в статусе короля Великобритании. По этому случаю 14 ноября в 11 часов утра при смене караула в Букингемском дворце оркестр кавалерии исполнил Happy Birthday.

А в полдень этого же дня полк Королевской конной артиллерии дал 41 залп оружейного салюта в Грин-парке Лондона. После чего оркестр шотландских гвардейцев вновь сыграл в парке песню Happy Birthday.